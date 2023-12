Mulher é estuprada por homem em terreno baldio de Dourados

Mulher, de 44 anos, foi estuprada na noite desta sexta-feira (8) após ser arrastada para um terreno baldio, no Jardim Paulista, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O homem, de 36 anos, foi preso em flagrante horas depois pela Polícia Civil.

Antes de ter sido violentada pelo suspeito, a vítima chegou a ser ameaçada com uma faca.

Após o estupro, ela conseguiu fugir e pedir ajuda para a Guarda Municipal de Dourados, que encaminhou ela para o Hospital Universitário, segundo o site Ligado na Notícia.

A Polícia Civil esteve no hospital e conversou com a vítima, que repassou alguns detalhes e informações para chegar até o suspeito. Iniciada as diligências, os policiais não demoraram muito para encontrar o suspeito e ele ser preso em flagrante.

Ele foi encaminhado até a delegacia de Polícia Civil.

