Mulher é expulsa pelo marido após ser agredida com fio de carregador em Ponta Porã

Mulher, de 26 anos, foi agredida com fio de carregador e expulsa de casa pelo seu marido, de 31 anos, durante a madrugada desta quarta-feira (15), em Ponta Porã - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de violência doméstica e encontrou a vítima na rua Vacaria.

Ela explicou que foi agredida e expulsa de casa pelo marido. Com as informações, os militares foram até a residência e encontraram o homem na frente de casa. Questionado sobre os fatos, o suspeitou afirmou que discutiu com a companheira, mas negou as agressões.

Porém, a mulher que acompanhava a situação, disse que ele a agrediu com um fio de carregador de celular, provocando lesões nos braços e pernas.

Assim, vítima e suspeito, este em situação de flagrante, foram encaminhados para a 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

