Mulher e filha recém-nascida são resgatadas de cárcere em Nova Alvorada do Sul

Mulher, que não teve a identificação revelada, e a filha, de 11 meses, foram socorridas e resgatadas de um cárcere privado provocado pelo companheiro da vítima. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (17), em Nova Alvorada do Sul.

O suspeito foi preso em flagrante após realização de diligências da Polícia Civil, que tomou conhecimento da situação após a denúncia da mulher, que procurou a unidade policial.

Segundo informado pela polícia, ela, além de estar em cárcere, era agredida fisicamente e constantemente ameaçada.

Ela só conseguiu deixar a casa para denunciar o caso, após passar mal e o companheiro "aceitar" que uma ambulância fosse chamada. No entanto, ele ficou com a filha como uma forma de obrigar a vítima a retornar para a residência do casal.

Após ser liberada do hospital, a vítima procurou a unidade policial e denunciou o ocorrido. Diante da gravidade da situação, os policiais imediatamente diligenciaram para resgatar a criança.

Ao localizarem o autor na via urbana, o qual estava carregando o bebe de 11 meses, foi dado voz de prisão ao investigado e a criança resgatada.

O autor foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial para as providências legais. Enquanto a criança de onze meses foi devolvida à mãe.

