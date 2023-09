Mulher e filho são salvos após ficaram um mês em cárcere privado em Nova Andradina

Homem, de 39 anos, foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado e violência doméstica na madrugada deste domingo (17). Ele manteve sua esposa, de 20 anos, e seu filho, de 2 anos, trancados e sem contato externo por cerca de um mês em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

O pedido de ajuda foi publicado no status do aplicativo de mensagens do WhatsApp pela vítima. Ela informava a situação e o endereço, onde testemunhas visualizaram e acionaram a Polícia Militar, após a denúncia.

Segundo informado pelo site Jornal da Nova, os policiais constataram o fato e arrombaram a porta, encontrando a mulher e o filho, onde ela disse que estava sendo mantida naquela situação há um mês.

Para os militares, a vítima disse que era agredida fisicamente, ameaçada e teve sua vida privada pelo marido. Ela relatou que conseguiu pedir ajuda, após um descuido do agressor que deixou o celular atrás de um espelho e quando ele saiu, ela conseguiu avisar algumas pessoas.

No primeiro momento, o suspeito não havia sido localizado. Mas enquanto a mulher registrava a ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher, a Força Tática da Polícia Militar encontrou o agressor retornando para casa e o prenderam em flagrante.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

