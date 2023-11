Mulher é mantida em cárcere após se mudar para Aral Moreira para conhecer 'crush'

Mulher, de 32 anos, foi resgatada de um cárcere privado na tarde desta terça-feira (21) pela Polícia Civil de Aral Moreira - a 372 quilômetros de Campo Grande. O seu companheiro, de 32 anos, foi preso em flagrante pelo crime contra a vítima, além de posse irregular de arma e posse ou porte de arma de uso restrito.

Segundo informações divulgadas pela polícia, a mulher conheceu o suspeito pela internet e após várias trocas de mensagens, ela foi convencida a se mudar para Aral Moreira e conviver com ele. A vítima morava em São Paulo com três filhas.

Porém, ela acabou se mudando para Mato Grosso do Sul no final de janeiro deste ano, onde deixou para trás a família e as filhas, que ficaram aos cuidados de parentes. Contudo, foi neste momento que começou o terror na vida dela.

Diante das informações, a Polícia Civil deu início às investigações ainda no dia anterior à prisão, quando do surgimento da denúncia, sendo possível confirmar a veracidade da situação denunciada junto a algumas testemunhas apontadas pela noticiante. Porém, só na tarde desta terça é que foi possível obter o endereço residencial e localizar a vítima e o pretenso autor.

A mulher confirmou os fatos, acrescentando que vinha sofrendo agressões e ameaças de morte por parte de seu companheiro há algum tempo. Na casa foram localizadas diversas munições de variados calibres, que o autor mantinha em sua posse, alguns de uso permitido e outros de uso restrito.

O acusado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Aral Moreira. Posteriormente, foi encaminhado à cidade de Ponta Porã-MS, onde ficará à disposição da justiça.

