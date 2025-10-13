Menu
Interior

Mulher é morta com dois golpes de faca no peito em Naviraí

Ela foi encontrada caída debaixo de uma árvore, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no hospital

13 outubro 2025 - 09h23
Hospital Municipal de NaviraíHospital Municipal de Naviraí   (Prefeitura de Naviraí)

Maria Otacília Maciel, de 27 anos, foi morta com golpes de faca durante a madrugada desta segunda-feira, dia 13 de outubro, em Naviraí - a 362 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima foi localizada caída, próximo a uma árvore, na rua Montenegro, no Jardim Vale Encantado.

Na ocasião, a equipe da Polícia Militar notou que Maria estava inconsciente, com a roupa manchada de sangue e apresentando perfurações compatíveis de golpes de facas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher, encaminhando-a para atendimento no Hospital Municipal de Naviraí. Paralelamente, a Polícia Militar realizou diligências para tentar obter mais detalhes a respeito do caso, no entanto, ninguém foi localizado.

Ao se deslocar para a unidade hospitalar, os militares foram informados que Maria Otacília não resistiu e teve o óbito declarado pela equipe médica. Os profissionais indicaram que a vítima tinha duas perfurações na região torácica.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como homicídio simples.

