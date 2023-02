Mulher é morta com golpe de canivete por ex-companheiro em Ivinhema

Iva de Souza, de 48 anos, foi morta com golpe de canivete, na noite deste sábado (4), no bairro Vitória, em Ivinhema. O autor é seu ex-companheiro, de 33 anos, que foi preso em flagrante por feminicídio, após confessar o crime.

Conforme o site Ivinoticias, a vítima foi encontrada morta e nua dentro de sua residência, quando a polícia chegou o suspeito estava no local e contou que acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Ele tinha marcas de ferimentos de sinais de luta corporal, no primeiro momento, alegou que tinha brigado em um bar. Em seguida, relatou que tinha discutido com Iva, que ela teria partido para cima dele e para se defender golpeou a mulher com um canivete.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, depois encaminhado apresentado algumas provas já levantadas pela SIG (Seção de Investigações Gerais) ele acabou confessando o crime, detalhando que matou a mulher dentro do seu quarto.

O delegado Dr. Gustavo Oliveira detalhou que o suspeito foi até a residência da vítima durante o dia para discutir a relação, que evoluiu para agressões físicas, assim relatou o suspeito durante interrogatório.

Além dos Bombeiros, Polícia Militar e Civil, a Perícia Criminal de Nova Andradina também esteve no local de crime realizando o exame pericial.

A vítima já tinha um boletim de ocorrência registrado contra o suspeito, agora, ele ficará preso à disposição do Poder Judiciário.

