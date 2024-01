Mulher é morta na porta de delegacia e suspeito é preso abusando de outra na divisa de MS

Um homem, de 52 anos, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante nesta terça-feira (16) por cometer dois crimes bárbaros praticamente em sequência na cidade de Ilha Solteira, cidade que faz divisa com Três Lagoas e Selvíria. Primeiro ele matou Lucimara Ribeiro da Cruz, de 46 anos a facadas, na porta da delegacia e tentou estuprar uma segunda mulher.

Informações divulgadas pelos sites Ilha de Notícias e Ilha News, apontam que a mulher teve uma discussão com o suspeito e foi esfaqueada com golpes que atingiram seu pescoço. A vítima era moradora de rua e teria um relacionamento amoroso com o homem.

Conforme os portais locais, o suspeito detido pouco tempo depois do assassinato. A Polícia Militar realizava diligências e encontrou o homem tentando estuprar uma jovem, de 22 anos, também em situação de rua, em um prédio abandonado.

Manchas de sangue próximo ao prédio foram encontradas e ajudaram os policiais militares e civis, com apoio de equipes da Guarda Municipal, a encontrarem o suspeito.

O homem recebeu voz de prisão e a jovem foi encaminhada para um hospital para atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, o agressor tem inúmeras passagens criminais. Ele cumpre pena por roubo com uso de faca e estava em liberdade condicional desde junho do ano passado.

