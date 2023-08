Mulher é morta pelo marido com pelo menos 13 facadas em Dourados

Diane Pires Jara, de 37 anos, foi brutalmente assassinada com pelo menos 13 facadas em uma quitinete na madrugada desta quinta-feira (10), na região da Vila Almeida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é seu marido, que está foragido e sendo procurado pelas autoridades.

Segundo as primeiras informações do caso, populares encontraram o corpo da mulher por volta das 2h e acionaram a Polícia Militar, que constatou a veracidade das informações repassadas.

Na investigação preliminar, foi apontado que desde a tarde de quarta-feira estava tendo uma discussão entre Diane e o homem, que seria seu marido.

Quando a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local, encontraram a casa com várias marcas de sangue pelo imóvel e visualizaram que a vítima tinha 13 perfurações que atingiram as costas, face, tórax e braço.

As forças de segurança continuam investigando o caso e buscam o paradeiro do assassino.

Esse é o 18° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul e o segundo no mês de agosto.

