Mulher é morta pelo marido com várias facadas em Coxim

Marta Leila Silva Neto, de 37 anos, foi assassinada na noite deste domingo (21) após esfaqueada por diversas vezes pelo seu companheiro Sipriano Nascimento de Oliveira, de 52 anos, que tentou tirar a própria vida na sequência. O caso foi registrado em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande.

O terceiro feminicídio do Estado aconteceu na residência do casal, que fica na região de Silviolândia, distrito do município.

Informações divulgadas pelo site Edição MS apontam que o relacionamento entre o casal era conturbado e a diferença de idade fazia com que Sipriano sentisse bastante ciúme da esposa.

Durante a noite deste domingo, o homem acabou atacando a mulher com golpes de faca e logo na sequência tentou se matar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar pelo local, a vítima já estava sem os sinais vitais, tendo socorrido o suspeito que ainda estava vivo.

Ele foi encaminhado para o Hospital Álvaro Fontoura e seu estado de saúde foi classificado como 'inspira cuidados'. O suspeito está sob custódia na unidade hospitalar.

Ainda segundo o site, a Polícia Militar isolou a área do crime para os trabalhos da Polícia Civil e da Polícia Científica. Marta Leila deixa um filho adolescente, de 14 anos.

