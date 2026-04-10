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Mulher é presa após criança ser encontrada com drogas e cenário de abandono em Ponta Porã

Imóvel no bairro Planalto tinha condições precárias, odor forte e mais de 5 kg de substância semelhante à maconha

10 abril 2026 - 16h33Taynara Menezes
Caso registrado na Delegacia de Ponta PorãCaso registrado na Delegacia de Ponta Porã  

Uma mulher, de 29 ano, foi detida na tarde desta sexta-feira (10), em Ponta Porã, após a localização de uma grande quantidade de drogas dentro de uma residência onde também estava uma criança de 5 anos. O caso ocorreu no bairro Planalto e chamou atenção pelas condições do imóvel.

A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre possível maus-tratos. Ao chegar ao endereço, foi identificado forte odor vindo da casa e latas de bebida espalhadas pelo quintal.

Dentro do imóvel, os agentes encontraram um ambiente em condições precárias, com acúmulo de sujeira, lixo e restos de alimentos. No local, também foram apreendidos cerca de 5,2 quilos de substância semelhante à maconha, além de balança de precisão, embalagens e equipamentos usados para fracionamento e armazenamento.

A mulher alegou que o material seria para consumo próprio, mas não apresentou justificativa compatível com a quantidade encontrada. A criança foi retirada do local e encaminhada ao Conselho Tutelar. O caso segue sob apuração.

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