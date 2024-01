Mulher é presa após morte de bebê por desnutrição em Ribas do Rio Pardo

Mulher, de 34 anos, foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (8), suspeita de não ter alimentado e amamentado corretamente seu bebê, de 2 meses. O caso foi descoberto após a morte da criança por desnutrição e desidratação grave no Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pela Polícia Civil apontam que investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) saíram em diligências para tentar solucionar o caso, assim que tomaram conhecimento da morte do bebê devido ao chamado da equipe médica.

Durante as investigações, os policiais encontraram a mulher na própria residência e diante do cenário descrito pelos agentes, a mãe da criança recebeu voz de prisão e ela foi conduzida para a delegacia para as providências cabíveis.

O corpo da criança foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal), onde passará por exames periciais.

A mulher foi autuada por homicídio ocasionado por inaninação.

