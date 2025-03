Mulher é presa e polícia caça mais três suspeitos por morte de homem em Ponta Porã

A Polícia Civil de Ponta Porã prendeu uma mulher, de 24 anos, acusada de participar do homicídio de Oscar Ruben Silva, no dia 14 de fevereiro deste ano. Agora, a busca é por outros três suspeitos que foram identificados e estão foragidos.

Foi divulgado os cartazes e as fotos de cada indivíduo. Eles foram identificados como: Ivan Vilhalba Vieira, Cristian Serrano Feitoza e Alexandre da Silva Correia. Todos os três estão com mandados de prisão em aberto.

Ivan é apontado como o mandante do crime, enquanto Alexandre e Cristian são considerados os executores.

Segundo divulgado pela polícia, Oscar foi assassinado após ser atraído para uma residência em Ponta Porã. Após a execução, a motocicleta de Oscar foi abandonada na região do CopaFronteira, e seu corpo desovado no Rodoanel. Conforme as investigações, os executores se hospedaram em um hotel na região da linha de fronteira e, posteriormente, fugiram para o Paraguai, na cidade de Bela Vista do Norte, utilizando um ônibus.

A mulher presa teve participação direta no crime, pois auxiliou na logística dos dois executores e ainda limpou o local do crime, na tentativa de atrapalhar as investigações.

A Polícia Civil solicita o apoio da população para denunciar o paradeiro dos foragidos Ivan, Alexandre e Cristian, que estão com mandados de prisão preventiva em aberto em razão da morte de Oscar. Qualquer informação que possa ajudar na localização desses indivíduos deve ser comunicada imediatamente às autoridades, pelo telefone: (67) 99639-2747.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também