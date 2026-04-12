Mulher é presa em flagrante por agredir filho de 8 anos em Dourados

Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante suspeita de agredir o próprio filho, de 8 anos, em Dourados. O caso aconteceu na Rua Bela Vista, localizada no Jardim Rasslem.

De acordo com o site Dourados News, a ocorrência foi registrada enquanto a mulher estaria sob efeito de álcool. Durante o episódio, ela teria desferido tapas no rosto da criança.

Ainda conforme os relatos, há indícios de que as agressões não tenham sido um fato isolado. A suspeita é de que o menino já vinha sendo vítima de episódios semelhantes, o que reforçou a gravidade da situação.

Após a intervenção, a mulher foi encaminhada à delegacia, onde acabou autuada em flagrante por maus-tratos.

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