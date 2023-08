Mulher é procurada por envolvimento com dupla morta por PM em assalto em Amambai

Uma mulher, ainda não identificada, está sendo procurada sob a suspeita de ter participado de uma tentativa de assalto a um subtenente aposentado da Polícia Militar, que terminou na morte de dois assaltantes na tarde desta quarta-feira (16) em Amambai.

Ela foi vista deixando uma lanchonete e em seguida aconteceu a tentativa de assalto a caminhonete do policial. Ele e os ladrões trocaram agressões dentro do carro.

O principal ponto da Polícia Civil é tentar esclarecer o nível de envolvimento da mulher no crime ou se ela conhecia a dupla de ladrões morta.

As autoridades pedem que populares que possam ter visto a mulher, indiquem seu paradeiro e assim avançar nas investigações e e encontrar outros envolvidos no crime tentado.

Relembre - Policial aposentado reagiu a um assalto na tarde de quarta-feira no centro de Amambai. Ele lutou contra dois bandidos e matou a dupla em sua caminhonete.

Um morreu no banco da frente, enquanto outro foi morto no banco traseiro. O subtenente não se feriu, apenas apresentou escoriações diante as agressões.

Deixe seu Comentário

Leia Também