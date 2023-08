Mulher é resgatada após ser torturada com isqueiro e fio desencapado em Sidrolândia

Mulher, de 39 anos, foi resgatada de um sequestro, cárcere privado e tortura cometido pelo seu companheiro, um ex-presidiário, de 30 anos, no final da tarde desta quinta-feira (17), em Sidrolândia - 70 quilômetros de Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma amiga relatou que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp da vítima, informando que estaria vivendo sob cárcere privado e pediu socorro.

Com o endereço em mãos, os militares se deslocaram até o local e foram recebidos pela própria vítima, que ao ver sua amiga, deu um abraço nela aos prantos. Logo na sequência, o homem também apareceu para verificar o que estava acontecendo e foi abordado.

A mulher disse aos militares que estava sendo submetida a sessões de tortura, pois seu companheiro pegava um frasco de desodorante aerosol e com um isqueiro, tentando fazer um lança-chamas improvisado com intuito de queimá-la.

O homem ainda utilizava fios desencapados e ligado na tomada para torturar sua companheira. Ele também já havia usado um lençol onde estrangulou a vítima e com uma faca, afirmava que iria furá-la. O autor foi preso em flagrante após as acusações da mulher.

O motivo da tortura e agressões físicas e psicológicas era o fato da mulher querer a separação, enquanto a homem não aceitava.

O caso foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde o autor foi autuado por crime de tortura qualificado, se o crime for cometido mediante sequestro.

