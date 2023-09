Mulher é socorrida em estado grave após ser espancada pelo marido em Dourados

Interior Embarcação bate em rocha e homem desaparece no rio Sucuriú, em Paraíso das Águas

Mulher, de 38 anos, está internada no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, após ter sido vítima de violência doméstica no último sábado (2). Ela foi espancada pelo marido, de 29 anos.