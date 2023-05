Mulher é suspeita de atear fogo em residência após briga com marido em Sidrolândia

Durante a noite deste domingo (21), uma residência na rua Doutor Antonio Correa da Costa, no bairro São Bento, em Sidrolândia, quase foi inteiramente consumida por um incêndio provocado possivelmente por uma mulher, 28 anos, após brigar com seu marido, de 22 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ambos estavam na residência e de repente houve uma discussão, que evoluiu para um desentendimento entre o casal, onde a mulher tentou agredir seu companheiro, que decidiu deixar o imóvel.

Nesse momento, a jovem teria ateado fogo na parte da frente da residência e foi necessário o Corpo de Bombeiros para conter as chamas. A Polícia Militar também esteve pelo local.

Ainda conforme o registro, o proprietário do imóvel compareceu ao local do incidente e afirmou que o casal era seu inquilino.

A Polícia Civil deve investigar as causas e a motivação do incêndio, além da perícia realizar os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como incêndio na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

