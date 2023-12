Mulher é violentamente atacada com golpes de faca pelo companheiro em Três Lagoas

Mulher, de 46 anos, foi esfaqueada no rosto e no pescoço em uma tentativa de feminicídio na noite desta segunda-feira (18), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. Ela foi atacada pelo próprio companheiro que, com a força dos golpes, acabou quebrando a faca.

O caso aconteceu no bairro Jardim Atenas. O crime ocorreu por volta das 22h30 e a Polícia Militar havia sido acionada, assim como o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde uma mulher gritava por socorro e estava sendo agredida, até ser esfaqueada com uma faca de serra.

Segundo o site JP News, o suspeito desferiu diversos golpes contra o rosto da vítima, acertando as bochechas, lábios, ombro e ainda recebeu uma facada na região do pescoço, próximo a jugular. Após o ato de violência, o homem fugiu do local e até o momento não foi localizado.

A equipe do Samu chegou pelo local e visualizou a mulher sentada em uma cadeira do lado de fora da residência. Sem correr risco de morte, a vítima foi encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a Polícia Militar deu continuidade na ocorrência, registrado o fato na delegacia de plantão.

Os militares encontraram apenas o cabo da faca de serra e notaram que, com a violência exercida nos golpes, o suspeito chegou a quebrar a faca. A lâmina não foi encontrada e não foi possível identificar se ela ficou cravada na vítima ou o suspeito teria jogado fora durante a fuga.

Deixe seu Comentário

Leia Também