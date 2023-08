Mulher é vítima de estupro coletivo e dois homens são presos em Bataguassu

Uma mulher, que teve a identidade preservada, foi vítima de um estupro coletivo na madrugada de segunda-feira (7) em Bataguassu - a 312 quilômetros de Campo Grande. Pelo menos dois suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Civil durante as diligências.

Não foi divulgado informações complementares sobre como foi a prisão ou onde aconteceu. Porém, a polícia destacou que a captura dos indivíduos aconteceu em menos de 12 horas após o ocorrido.

Foi salientado que Diversas equipes foram mobilizadas e várias técnicas de investigação foram empregadas para identificar e capturar os homens.

A mulher foi acolhida e recebeu apoio e assistência médica necessária para preservar sua integridade física e emocional.

Os suspeitos estão sob custódia e aguardam audiência. A autoridade policial solicitou a prisão preventiva dos envolvidos.

