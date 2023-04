Mulher encontra marido morto a tiros na frente de casa em Três Lagoas

Fernando Aparecido dos Santos Torres, de 40 anos, foi assassinado com pelo menos cinco tiros em frente a sua residência, na madrugada desta quarta-feira (26), no Jardim das Hortênsias, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que o atirador tenha fugido em uma motocicleta após o crime.

O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil, onde foi registrado como homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

Segundo informações do site Rádio Caçula, a esposa decidiu verificar o que havia acontecido do lado de fora da casa, quando encontrou seu marido caído com várias perfurações de tiros. O local também funciona como uma borracharia.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar pelo local, apenas constatou o óbito de Fernando.

Testemunhas relataram para a Polícia Militar que ouviram uma motocicleta deixando o local após a consumação do homicídio.

A Polícia Civil esteve no local, acompanhado da Perícia Científica, onde colheu mais detalhes a respeito do crime. O corpo da vítima foi removido para o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal).

