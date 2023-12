Mulher encontrada gravemente ferida em Rio Verde é transferida para Campo Grande

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi encontrada gravemente ferida em Rio Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande. Ela precisou ser transferida para a capital em decorrência do seu estado de saúde, considerado delicado.

A vítima apresentava sangramento na cabeça, rosto, ouvido e nariz. Ela foi socorrida na madrugada de terça-feira (19) e encaminhada primeiramente levada ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha.

Segundo informações do site Rio Verde News, a mulher estava bastante ferida e inconsciente caída em uma das rua do Bairro Nova Rio Verde, próximo de uma bicicleta.

A Polícia Militar foi acionada e conversou com algumas pessoas que visualizaram a mulher caída. No local ainda era visível as marcas de sangue, porém, não havia sinais, nem indicativos de que ela poderia ter sido atropelada.

Ainda conforme o site, a Polícia Civil passou a investigar o caso e uma das linhas atuais na busca por respostas é que a vítima tenha caído da bicicleta. Contudo, linhas como um atropelamento e uma violência doméstica ainda não estão descartados.

A Polícia Civil espera a vítima se recuperar para conseguir extrair mais detalhes sobre o que realmente aconteceu.

