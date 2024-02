Mulher escapa de ser estuprada na frente de casa e suspeito é preso em Três Lagoas

Homem, de 20 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (13) após tentar estuprar uma jovem, de 19 anos, que chegava na própria residência, no bairro Interlagos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site JP News, a vítima chegava na residência e o suspeito a agarrou a força e tentou tocar as partes íntimas, mas a jovem conseguiu escapar e pediu ajuda para sua mãe, que estava na casa.

Após o ato, a vítima, bastante abalada, ligou para o namorado e passou as características do suspeito, que foi localizado a algumas quadras do local, sendo contido por alguns moradores.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante, tendo precisado agir com mais intensidade, pois o indivíduo estava bastante agitado.

Ele foi autuado por estupro e conduzido até a delegacia da cidade.

