Menu
Menu Busca quinta, 04 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Mulher ferida a tiros pelo marido morre após 77 dias internada na Capital

A vítima em questão, Dayane Garcia, era moradora de Nova Alvorada do Sul; o marido cometeu suicídio no dia do crime

04 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Dayane não resistiu e morreu no hospitalDayane não resistiu e morreu no hospital   (Redes Sociais)

Dayane Garcia é a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela estava internada desde o dia 18 de junho, quando foi atingida por disparos de arma de fogo provocado pelo marido Eberson da Silva, de 31 anos, que cometeu suicídio logo na sequência.

A mulher morreu na noite desta quarta-feira (3), após não resistir as complicações de saúde. Ela estava internada desde o dia 18 de junho, quando aconteceu o ataque em Nova Alvorada do Sul - a 116 quilômetros da Capital.

Conforme o site Alvora da Informa, as investigações apontaram que o crime naquele mês teria sido planejado, pois Eberson havia deixado o trabalho - em um banco da cidade -, antes do horário, levando o revólver de calibre .38 da empresa de segurança.

Além disso, ele possuía histórico de violência. Em fevereiro deste ano, foi preso por espancar e ameaçar Dayane de morte, afirmando que ela seria “mais uma vítima de feminicídio”.

Apesar da prisão em flagrante, acabou solto após os procedimentos legais.

Esse feminicídio se torna o 26° em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mercadorias apreendidas na ação
Interior
Muambeiros são presos com mais de R$ 600 mil em produtos ilegais em Dourados
Novo prédio do Fórum da comarca de Maracaju -
Interior
TJ entrega novo prédio do Fórum de Maracaju com investimento de R$ 10 milhões
Caso aconteceu em Coxim
Interior
Por videochamada, filha descobre que mãe era agredida e mantida em cárcere em Coxim
Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã
Interior
Homem com lesão no pescoço é encontrado morto em porta-malas de carro em Ponta Porã
Felino foi encaminhado para a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal
Interior
JD1TV: Ferida e acuada, jaguatirica é resgatada em 'mini operação' em Corumbá
Adolescente morreu na via pública
Interior
Menos de uma semana na cidade, jovem é morto a tiros em Chapadão do Sul
Vítima faleceu ainda no local
Trânsito
Motociclista bate em outra moto, cai em avenida e morre atropelado por carreta em MS
Foto/Fonte -
Interior
PM prende homem com maconha em Rochedo; droga teria saído de Campo Grande
Depac Dourados
Interior
Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia
Interior
Jovem com tornozeleira eletrônica é preso por abusar de adolescente com deficiência em MS

Mais Lidas

Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Marli Josefa era lotada no presídio feminino de Campo Grande
Polícia
Policial penal morre após sentir fortes dores na cabeça em Campo Grande
O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande