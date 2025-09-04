Mulher ferida a tiros pelo marido morre após 77 dias internada na Capital

Dayane Garcia é a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela estava internada desde o dia 18 de junho, quando foi atingida por disparos de arma de fogo provocado pelo marido Eberson da Silva, de 31 anos, que cometeu suicídio logo na sequência.
A mulher morreu na noite desta quarta-feira (3), após não resistir as complicações de saúde. Ela estava internada desde o dia 18 de junho, quando aconteceu o ataque em Nova Alvorada do Sul - a 116 quilômetros da Capital.
Conforme o site Alvora da Informa, as investigações apontaram que o crime naquele mês teria sido planejado, pois Eberson havia deixado o trabalho - em um banco da cidade -, antes do horário, levando o revólver de calibre .38 da empresa de segurança.
Além disso, ele possuía histórico de violência. Em fevereiro deste ano, foi preso por espancar e ameaçar Dayane de morte, afirmando que ela seria “mais uma vítima de feminicídio”.
Apesar da prisão em flagrante, acabou solto após os procedimentos legais.
Esse feminicídio se torna o 26° em Mato Grosso do Sul.