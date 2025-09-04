Mulher ferida a tiros pelo marido morre após 77 dias internada na Capital

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem morre com tiro na cabeça após tentar matar a esposa em MS

Dayane Garcia é a mais nova vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul. Ela estava internada desde o dia 18 de junho, quando foi atingida por disparos de arma de fogo provocado pelo marido Eberson da Silva, de 31 anos, que cometeu suicídio logo na sequência.

A mulher morreu na noite desta quarta-feira (3), após não resistir as complicações de saúde. Ela estava internada desde o dia 18 de junho, quando aconteceu o ataque em Nova Alvorada do Sul - a 116 quilômetros da Capital.

Conforme o site Alvora da Informa, as investigações apontaram que o crime naquele mês teria sido planejado, pois Eberson havia deixado o trabalho - em um banco da cidade -, antes do horário, levando o revólver de calibre .38 da empresa de segurança.

Além disso, ele possuía histórico de violência. Em fevereiro deste ano, foi preso por espancar e ameaçar Dayane de morte, afirmando que ela seria “mais uma vítima de feminicídio”.

Apesar da prisão em flagrante, acabou solto após os procedimentos legais.

Esse feminicídio se torna o 26° em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Homem morre com tiro na cabeça após tentar matar a esposa em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também