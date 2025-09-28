Mulher fica ferida após ambulância atropelar anta na MS-134, em Nova Andradina

Mulher, que não teve a identificação revelada, ficou ferida durante um acidente de trânsito, na noite deste sábado (27), na MS-134, em Nova Andradina. Uma ambulância da prefeitura da cidade atropelou uma anta.

A ambulância estava no trecho da rodovia próximo ao distrito de Nova Casa Verde, quando o animal atravessou a pista de maneira repentina.

Segundo o site Jornal da Nova, o motorista explicou que a anta surgiu rapidamente e mesmo tentando desviar, atingiu a parte frontal direita no animal, causando a morte dele e danos materiais no veículo.

A ambulância retornava para o distrito, além do motorista, viajavam uma criança que havia recebido alta médica e a mãe.

A mulher, devido ao impacto, sofreu ferimentos no braço e recebeu atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi levada ao Hospital Regional. A criança e o motorista não se feriram.

Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local para registrar a ocorrência.

