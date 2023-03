Mulher leva garrafada no rosto de atual do ex-marido em SidrolÃ¢ndia

Uma mulher, ainda não identificada, precisou de atendimento médico em uma unidade de saúde neste domingo (5), após ser atingida no rosto com uma garrafa de vidro jogada pela atual mulher do seu ex-marido, em um bar na cidade de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações, a vítima decidiu tirar satisfações com o homem, que estava no bar com sua atual mulher, quando houve o início da discussão. Conforme o portal Babalizando MS, a mulher teria ficado irritada, pois o ex deveria estar com os filhos, fruto da antiga relação.

No entanto, a atual mulher do homem não gostou da situação e usou a garrafa de vidro para atingi-lá, acertando seu rosto.

Após a confusão, as duas mulheres foram encaminhadas para a unidade de saúde.

A vítima passou por atendimento e marcou exames para saber se o rosto ficou alguma lesão óssea, enquanto a outra aparentemente sofreu ferimentos por conta dos cacos de vidro.

Com a liberação da unidade de saúde, ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde prestaram depoimento.

Deixe seu Comentário

Leia Também