Mulher morre após cair em poço de assentamento em Vicentina

Heliane Pereira Nunes, de 55 anos, morreu após cair acidentalmente em um poço no Assentamento Nossa Senhora do Carmo, próximo ao distrito de Vila Rica, em Vicentina, a 250 quilômetros de Campo Grande, nesta quinta-feira (15).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate da vítima, mas mesmo com todo o aparato, a vítima não tinha resistido a queda e aos ferimentos ocasionados.

O poço tinha uma profundidade de aproximadamente 15 metros.

No local do acidente estiveram, além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica.

