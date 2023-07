Mulher morre após capotar carro com cigarros contrabandeados em Maracaju

Interior Operação do Detran autua 40 condutores em Ribas do Rio Pardo

O registro policial foi feito na Delegacia de Maracaju como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

A Perícia Científica foi acionada, assim como a Polícia Civil, mas também foi necessário o acionamento da PMR (Polícia Militar Rodoviária) para apreender pneus e cigarros contrabandeados no interior do veículo.

O carro em que ela estava capotou diversas vezes e ela morreu no local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou notou a ausência dos sinais vitais.

Conforme o site Noticidade, o acidente aconteceu nas proximidades da Fazenda Sapé e a condutora estava seguindo no sentido Ponta Porã a Maracaju, quando perdeu o controle da direção, após passar por uma lombada.

