Mulher morre após convulsões por uso de álcool e drogas em Dourados

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, morreu após sofrer convulsões causadas pelo uso de álcool e drogas na madrugada desta quarta-feira (23), no Bairro Jardim Novo Horizonte, em Dourados - a 225 km de Campo Grande.

Segundo o Sidronews, o SAMU foi acionado por volta da 00h00 para atender uma mulher que estava convulsionando. No local, os socorristas apenas constataram o óbito da vítima e que a causa da morte pode ter sido uma overdose.

Testemunhas contaram à polícia que a mulher havia consumido bebida alcoólica e cocaína ao longo da noite do dia 22 e que ela começou a passar mal por volta das 23h40, momento em que as pessoas presentes tentaram reanimá-la e acionaram o SAMU.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

