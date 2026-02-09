Mulher morre após ingerir bebida alcoólica próximo a ponto de ônibus em Caarapó

Eliana Gonçalves de Oliveira, de 39 anos, foi encontrada morta próximo a um ponto de ônibus na noite deste domingo, dia 8, na Avenida Dom Pedro II, na Vila Planalto, em Caarapó - a 274 quilômetros de Campo Grande.

O pai da vítima, de 71 anos, esteve no local e reconheceu o corpo da filha, relatando as autoridades que Eliana fazia uso frequente de bebida alcoólica. Ela faleceu horas após consumir diversas bebidas.

Segundo o site Caarapó News, um homem relatou que por volta das 18h, a mulher estava bebendo quando o abraço e de repente caiu no chão. Ele pediu para que populares acionassem o Corpo de Bombeiros.

Porém, quando os militares chegaram ao local, a vítima não apresentava mais sinais vitais. A princípio, não havia vestígios de violência no corpo.

A Polícia Civil compareceu ao local, foi informada dos fatos e realizou os procedimentos de praxe.

