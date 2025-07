JD1TV: Mulher morre em acidente de moto na BR-060, em Chapadão do Sul

Kessia Rizo Lacerda, de 30 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (17), após sofrer um acidente de moto na BR-060, em Chapadão do Sul. A suspeita é que ela tenha perdido o controle e sofrido uma queda no trevo do Anel Viário da cidade.

Informações do site Jovem Sul News apontam que a vítima estava trafegando pela rodovia, quando invadiu a área de escape e se acidentou, ficando inconsciente pelo local. Ela teve traumatismo craniano e escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e reanimou a mulher ainda no local, mantendo ela com sinais vitais até ser encaminhada para atendimento no hospital da cidade.

Kessia chegou a dar entrada no Hospital Municipal e por um momento teve o quadro estabilizado, no entanto, houve uma piora e ela não resistiu, falecendo na unidade hospitalar.

Ainda conforme o site local, a vítima trabalhava em uma usina e era moradora da cidade.

