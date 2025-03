A motorista Natália Cristina Oscar morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (16), onde três veículos acabaram se envolvendo no sinistro na MS-338, entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Além da morte registrada da mulher, um homem ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Bataguassu, enquanto um casal com uma criança saíram ilesos do acidente.

Segundo detalhes do site Cenário MS, Natália estava conduzindo um Hyundai HB20, com placas de Arapongas, no Paraná. A caminhonete Chevrolet S-10, com placas de Dracena, era conduzida pelo homem ferido, enquanto um Volkswagen Gol, com placas de Marabá Paulista, em São Paulo, estava a família.

Ainda conforme o site, a mulher estava seguindo no sentido para Santa Rita do Pardo, quando por motivos desconhecidos, ela perdeu o controle e invadiu a pista contrária, colidindo lateralmente com a caminhonete, fato que deixou HB20 destruído e Natália morreu na hora.

O condutor da caminhonete perdeu o controle e tombou nas margens da rodovia. O Gol vinha logo atrás e acabou atingido pelos destroços espalhados na pista.

Um caminhoneiro relatou ao site que momentos antes do acidente, quase foi atingido pela mulher do HB20. O motorista do Gol só lembra dos momentos em que escutou o barulho da batida. "Tanto eu quanto a caminhonete estávamos em baixa velocidade. Escutei um estrondo e, quando vi, meu carro já estava atingindo os destroços", relatou.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

