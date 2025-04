Mulher morre horas após ser atropelada por caminhonete em Nova Andradina

Marinalva Martins da S. Nóbrega, de 52 anos, morreu durante a noite deste sábado (5), após ser internada no Hospital Regional de Nova Andradina. Ela foi atropelada por uma caminhonete pela manhã no centro da cidade.

Segundo informações do Jornal da Nova, o caso aconteceu por volta das 12h40, quando um idoso, de 74 anos, conduzido uma caminhonete Ford Ranger, trafegava pelo cruzamento das ruas São José e José Pereira Sobrinho, quando ao realizar uma manobra proibida, convergindo à esquerda para acessar pela contramão a rua São José, atropelou a mulher que atravessava a via.

Com o impacto, a vítima permaneceu no chão até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento e a encaminhou para a unidade hospitalar.

Horas depois de ser socorrida, Marinalva não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Por ser idoso, o condutor da caminhonete precisou ser medicado, pois ficou em estado de choque.

No próximo dia (17), Marinalva Nóbrega completaria 53 anos, era adventista e frequentava a Igreja do Jardim Universitário.

