Interior

Mulher passa mal e morre horas após comer bolo em festa em Três Lagoas

A vítima estava acompanhada do namorado no aniversário, e ao retornar para a casa, ela passou a ter complicações

24 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Polícia vai investigar o que causou a morte de AngélicaPolícia vai investigar o que causou a morte de Angélica   (Redes Sociais)

Angélica de Rossi Quaglio, de 33 anos, morreu durante a madrugada de terça-feira (23), ao passar mal, horas após ter consumido um pedaço de bolo em uma festa de aniversário, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

No evento, ela estava acompanhada do namorado, que também consumiu o alimento. Porém, ela começou a se sentir mal logo após chegar no apartamento em que morava com o companheiro, na Vila Alegre.

Segundo informações do portal 24H News MS, Angélica passou a apresentar vômitos e diarreia, logo na sequência sentindo falta de ar e dor no peito. Preocupado, o namorado acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e no meio tempo, colocou a companheira na cama para repousar até a chegada dos socorristas.

Enquanto ela era conduzida para a ambulância, a mulher continuou vomitando, relatando fraqueza e começou a expelir espuma pela boca. No térreo do condomínio, Angélica sofreu uma parada cardiorrespiratória e mesmo com aparato médico e manobras de reanimação, ela não resistiu e faleceu no local.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram envolvidos na ocorrência. Na cozinha do apartamento, os policiais encontraram um prato com resquícios de bolo e o carro do casal chegou a ser periciado, mas não havia nenhum indício de crime.

Ainda conforme o site local, a mulher não fazia uso de medicações contínuas e na festa de aniversário, ambos não ingeriram bebida alcoólica.

O caso foi registrado na delegacia de Três Lagoas como morte por causa indeterminada, sem indícios de crime.

