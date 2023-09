Mulher perde controle de carro, capota e para dentro de mata na MS-276

Mulher, que não teve a idade revelada, ficou ferida após um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (17), na MS-276, no trecho que liga as cidades de Anaurilândia e Batayporã. Ela perdeu o controle do veículo e capotou, parando dentro da mata que fica as margens da rodovia.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a condutora do Volkswagen Gol é moradora de Ivinhema e ficou com algumas escoriações pelo corpo, mas sem ferimentos graves.

Ainda conforme o site, a mulher perdeu o controle do veículos nas proximidades da Fazenda Santa Ilidia, saindo da pista, capotando o carro e parando somente dentro da mata, a cerca de 50 metros da rodovia.

O Corpo de Bombeiros esteve pelo local e fez o resgate da vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar na cidade de Nova Andradina.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendeu a ocorrência, fez todos os levantamentos e as possibilidades que levaram ao acidente, orientou o trânsito e fez o registro da situação.

