Interior

Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS

Casal havia discutido em duas oportunidades e agressões ocorreram na casa onde moravam

14 outubro 2025 - 12h23Luiz Vinicius
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três LagoasDelegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas   (RCN 67)

Mulher, que não teve a idade divulgada, foi severamente espancada pelo próprio marido no último sábado, dia 11 de outubro, após preparar uma festa surpresa para o companheiro. O episódio de violência doméstica aconteceu em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo detalhes da ocorrência, a vítima usou a casa de amigos do casal para preparar a festa surpresa. Após as comemorações, a mulher chamou o parceiro para ir embora, mas ele preferiu ficar bebendo.

Conforme o portal RCN 67, a mulher insistiu e começou uma discussão entre o casal, apartada pelos amigos. No entanto, a situação piorou quando os dois chegaram na residência em que moravam, no Residencial Orestinho.

Uma nova discussão se iniciou e o homem passou o proferir xingamentos contra a companheira, mas em determinado momento, passou a agredi-la com socos no rosto e na cabeça, além de segurá-la pelo pescoço, provocando o desmaio da vítima.

Assim que mulher ela recuperou a consciência, ela informou que acionaria a polícia, e novamente foi agredida com socos e chutes até cair no chão. O homem fugiu sem paradeiro.

