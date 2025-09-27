Menu
Interior

Mulher pula muro para fugir de ex-marido armado com faca em Ivinhema

Suspeito conseguiu fugir do local usando um Fiat Uno

27 setembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Polícia Militar esteve no local dos fatosPolícia Militar esteve no local dos fatos   (Jornal da Nova)

Mulher, de 48 anos, passou por momentos de terror durante a noite desta sexta-feira (26), após ver o ex-companheiro, de 41 anos, invadir a residência e estar armado com uma faca. O caso aconteceu na cidade de Ivinhema.

Conforme detalhes da ocorrência, o suspeito quebrou o portão do muro e entrou no quintal da casa da ex-mulher, que se recusou a abrir a porta para o ex-companheiro.

Insatisfeito, o homem a chutou, causando danos, e, em seguida, foi até os fundos, onde arrancou a porta da cozinha com chutes.

Segundo o site Jornal da Nova, ameaçada com a presença do ex-companheiro, a mulher passou a gritar e, para escapar, conseguiu pular o muro da residência, enquanto o suspeito entrou em um Fiat Uno, de cor prata, e fugiu do local tomando rumo ignorado.

Para a Polícia Militar, a vítima relatou que o ex-companheiro estava morando com a mãe, mas durante a visita na residência, o suspeito não foi encontrado.

O caso foi levado até conhecimento da Polícia Civil.

