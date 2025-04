Mulher quase mata marido com facada perto do coração após discussão em Amambai

Homem, de 43 anos, foi esfaqueado após se envolver numa discussão com a própria companheira, de 47 anos, no início da noite desta segunda-feira (31), em Amambai - a 351 quilômetros de Campo Grande. A facada foi muito próxima do coração da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima buscou atendimento no pelotão da 3ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), relatando que foi atingido por uma facada desferida pela própria esposa. O corte estava na região do peito.

Ele contou que estava na residência, quando ambos passaram a discutir e em determinado momento, a mulher desferiu o golpe contra ele. O homem conseguiu fugir pelo telhado da casa, enquanto a suspeita fugiu em destino ignorado.

Após aparecer no pelotão da polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro do homem, encaminhando ele para atendimento no Hospital Regional de Amambai. Diligências foram realizadas pela PM no intuito de localizar a suspeita, contudo, ela não foi localizada.

O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio.

