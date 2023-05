Mulher que morreu em grave acidente em rodovia de Paranaíba tinha 56 anos

Foi identificada como Jaine Flores Bela Oliveira dos Santos, de 56 anos, a mulher que morreu em um grave acidente envolvendo pelo menos três veículos na tarde desta terça-feira (2) na rodovia BR-158, em Paranaíba - a 410 quilômetros de Campo Grande.

A mulher era moradora de Paranaíba. Ela era casada e deixa três filhos, sendo duas meninas e um menino.

Segundo informações do Jornal Tribuna Livre, o acidente aconteceu por volta das 14h, quando Jaine em seu Fiat Uno, tentou fazer uma ultrapassagem e bateu frontalmente contra uma carreta.

Com o impacto, a mulher ficou presa às ferragens e o veículo completamente destruído. A carreta ainda teria colidido contra um Toyota Yaris, mas os ocupantes dos dois veículos não sofreram ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito de Jaine e ajudou na retirada do corpo das ferragens. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve pelo local controlando o trânsito da rodovia, pois havia se formado um grande congestionamento.

Após uma hora, a rodovia começou a ser liberada para o tráfego. A Perícia Científica e a Polícia Civil também estiveram no local do acidente.

