Mulher sai de casa seminua para pedir ajuda em meio a agressões do filho em Dourados

Mulher, de 43 anos, trajando apenas um short e um sutiã, fugiu de sua residência para evitar ser agerdida pelo seu próprio filho, de 23 anos, na noite desta quarta-feira (22), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. O suspeito realizou ameaças e foi detido com uma faca.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar precisou ser acionada para conter uma briga envolvendo familiares, mas ao chegar no local, encontrou a mulher seminua na calçada da rua no bairro Vila Aurora.

Ela afirmou que precisou sair de sua residência, caso contrário, seria agredida pelo filho. Os policiais, assim que desceram da viatura, visualizaram o rapaz portando uma faca e vindo na direção da equipe, onde foi necessário utilizar um agente químico para desarmá-lo.

A mãe do rapaz explicou aos militares que seu filho faz uso de drogas e bebida alcoólica e no período da tarde ficou transtornado, partindo para agressões físicas contra ela, atirando objetos, desferindo socos e chutes, além de quebrar todos os móveis da casa.

A vítima apresentava escoriações na perna direita por causa de um tombo diante das agressões. Em um momento da conversa, a mulher foi ameaçada pelo próprio filho. "Eu vou te matar", disse o suspeito, mesmo detido e na presença dos policiais.

A faca usada pelo acusado foi apreendida e apresentada na delegacia. O caso foi registrado como vias de fato e ameaça, ambos no âmbito da violência doméstica.

