Mulher se cansa de ameaças e denuncia marido por abusos e violência psicológica em MS

Durante a quinta-feira (27), uma mulher decidiu por fim as ameaças, abusos sexuais e violência psicológica que vem sofrendo do marido, ao denuncia-lo para a Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul - distante a 144 quilômetros de Campo Grande.

Casada há 20 anos com o suspeito, a vítima relatou na denúncia que seu companheiro vem tendo atitudes estranhas e pesadas, acompanhadas de ameaças.

Conforme noticiado pelo site Alvorada Informa, a mulher explicou que seu marido possui 'fetiches sexuais' e por vezes a obriga fazê-los sob ameaças caso exista recusa da vítima.

Outro ponto detalhado é que a mulher é dopada com medicamentos, já que na maioria das vezes, ela precisa beber com o marido para satisfazê-lo, ficando desacordada e não se recordando do que aconteceu.

Ainda segundo o site, em uma das vezes que a dopagem aconteceu, o homem acordou em cima dela e criava diversas histórias para tentar acalmá-la.

Ela procurou a Polícia Civil para denunciar o caso, pedindo medida protetiva contra o marido. O caso segue sob investigação.

