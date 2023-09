Mulher se defende de agressões e esfaqueia marido ciumento em Aquidauana

Durante a noite desta terça-feira (19), a briga entre uma mulher, de 42 anos, e o seu marido, de 31 anos, terminou com ele esfaqueado após ela se defender das agressões e a casa e a motocicleta terem sido incendiadas no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informado pelo site O Pantaneiro, o casal e uma terceira pessoa estavam bebendo na residência, quando o marido passou a ter ciúmes da mulher e ficou agressivo,

Em determinado momento, o suspeito pegou um capacete e passou a agredir a companheira, que conseguiu pegar uma faca e desferir pelo menos três golpes contra o agressor. Logo após a briga, o homem incendiou a residência e a motocicleta da vítima, fugindo na sequência.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Quando chegaram no local, viram a casa incendiada e a mulher, na casa da vizinha, com um corte na cabeça, lesões no calcanhar e tornozelo esquerdo.

Pouco depois, o suspeito se entregou na Polícia Militar, apresentando três perfurações, sendo duas nas costas e uma na cabeça.

Ambos foram encaminhados para atendimento médico e depois levados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

