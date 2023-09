Mulher se esconde em banheiro público após ser esfaqueada pelo marido em Dourados

Para não ser morta, uma mulher, de 61 anos, se escondeu em um banheiro de uma praça logo após ser esfaqueada pelo marido Adão Valeriano Correa, de 43 anos, preso em flagrante pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde deste domingo (17).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada amedrontada, chorando e escondida no banheiro da praça pela Polícia Militar.

Conforme consta no registro, a situação aconteceu na residência do casal, quando o homem puxou uma faca de cabo de madeira e pressionou contra o abdômen da mulher e depois tentou golpea-lá no pescoço, quando a vítima conseguiu empurrar o agressor, mas ainda assim, foi atingida com uma facada nas mãos.

Aproveitando um vacilo do suspeito, a mulher conseguiu correr pelas ruas do bairro Jardim Maracanã e chegou a ser perseguida pelo agressor, mas o irmão do homem interviu e conseguiu contê-lo, mas a autor ainda esfaqueou o familiar.

A Polícia Militar conseguiu encontrar o suspeito na casa onde aconteceu os fatos e ele tentou reagir a voz de prisão, mas logo foi contido. Após receber atendimento médico, pois também estava com cortes pelas mãos, foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão.

