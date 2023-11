Mulher se recusa a fazer sexo com marido e apanha com barra de ferro em MS

Mulher, de 26 anos, ficou em estado grave durante a terça-feira (21) após ser agredida pelo marido, de 42 anos, com golpes de barra de ferro na cabeça em Porto Murtinho. Ela se recusou a fazer sexo com ele, o que causou a ira do agressor.

A vítima permanece internada em um hospital da cidade e os médicos diagnosticaram que a lesão é grave, conforme o exame de corpo de delito entregue na delegacia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi agredida por volta das 2h da madrugada, quando o homem tentou ter relações sexuais, mas ela recusou e acabou sendo agredida e posteriormente indo para o hospital.

A Polícia Civil foi acionada pela unidade hospitalar e conversou com a vítima colhendo alguns detalhes. Nas diligências na casa da vítima, a polícia encontrou a barra de ferro ao meio devido as agressões.

Após mais algumas diligências, os policiais foram avisados que o acusado compareceu espontaneamente na delegacia acompanhado de um advogado.

Ele foi detido em flagrante e autuado por tentativa de feminicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também