Mulher surta, agride policial e tenta tomar arma durante confusão em Porto Murtinho

Uma mulher, de 35 anos, foi presa em flagrante na noite deste domingo (18) na cidade de Porto Murtinho, a 443 quilômetros de Campo Grande, após surtar durante uma discussão familiar e agredir um policial militar, mas também tentar tomar a arma do agente.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu no bairro Jockey Clube, quando a equipe de militares foi solicitada para atender uma situação de vias de fato entre familiares, encontrando a mulher bastante agressiva.

Conforme repassado para os militares, a mulher já havia discutido com o seu pai e ela teria dito que pegaria suas coisas no interior do imóvel da residência, mas em determinado momento, entrou em um dos cômodos e começou a discutir com seu irmão.

Após o primeiro bate-boca entre eles, a mulher desferiu um tapa no rosto do irmão e ambos entraram em luta corporal. Foi neste momento que um policial tentou separar os dois, mas a acusada pegou um troféu e desferiu um golpe na cabeça e no antebraço do militar, que ficou desorientado, quando a mulher tentou puxar a arma do coldre e causou o rompimento do equipamento.

O policial conseguiu se recuperar dos golpes e imobilizar a mulher, colocando algema nela para preservar a segurança dele e das outras pessoas. Os militares conseguiram colocá-la na viatura com a ajuda do marido da suspeita.

Ao ser conduzida pela delegacia, a mulher confessou que agrediu o policial e por conta dos ferimentos, ambos precisaram passar por exame de corpo de delito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho.

