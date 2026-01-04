Menu
Menu Busca domingo, 04 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Interior

Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito em Aquidauana

Crime aconteceu na noite de sábado; quarto da vítima foi destruído, mas ninguém ficou ferido

04 janeiro 2026 - 14h10Taynara Menezes

Uma residência foi destruída por um incêndio na noite de sábado (3), no bairro Princesa do Sul, em Aquidauana, e, segundo informações apuradas no local, o fogo teria sido provocado pelo ex-marido da moradora. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) por volta das 20h40.

De acordo com o site O Pantaneiro, quando a equipe chegou, as chamas já tinham se propagado rapidamente, atingindo principalmente o quarto e o teto do imóvel. Não houve registro de vítimas.

Foram utilizados, cerca, de 500 litros de água para combater o fogo. Após a extinção, foi feito o trabalho de rescaldo para evitar reignição.

O incêndio causou danos estruturais e destruiu móveis como cama e guarda-roupas. Sala, cozinha e outros quartos não foram atingidos. A moradora foi orientada pela guarnição, que deixou o local em segurança antes de retornar à base.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso com duas motocicletas furtadas durante Operação Boas Festas em Nova Andradina
Interior
Homem é preso com duas motocicletas furtadas durante Operação Boas Festas em Nova Andradina
Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo
Interior
Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Interior
Pescador é multado durante Operação Piracema ao ser flagrado pescando em Nova Andradina
Cachorro foi salvo da grade do portão
Interior
VÍDEO: Bombeiros salvam cachorrinho preso a grade de portão em Corumbá
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Interior
Rio sobe repentinamente e Corpo de Bombeiros resgata 44 turistas na Serra da Bodoquena
Criança resgata pela PM
Interior
Bebê de 1 ano é encontrada sozinha em rua e pais são presos em Três Lagoas
Homem foi levado pela correnteza
Interior
Bombeiros da capital auxiliam nas buscas por homem desaparecido no Rio Apa
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Internacional
Bolívia enfrenta onda de protestos e paralisação após alta nos combustíveis
Mulher teve parte do membro arrancado "no dente"
Interior
Homem arranca parte da orelha da companheira com mordida em Dourados
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida
Geral
Vereador de MS inicia peregrinação de bicicleta ao Santuário de Aparecida

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil