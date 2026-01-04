Mulher tem casa incendiada e ex-marido é suspeito em Aquidauana

Uma residência foi destruída por um incêndio na noite de sábado (3), no bairro Princesa do Sul, em Aquidauana, e, segundo informações apuradas no local, o fogo teria sido provocado pelo ex-marido da moradora. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) por volta das 20h40.

De acordo com o site O Pantaneiro, quando a equipe chegou, as chamas já tinham se propagado rapidamente, atingindo principalmente o quarto e o teto do imóvel. Não houve registro de vítimas.

Foram utilizados, cerca, de 500 litros de água para combater o fogo. Após a extinção, foi feito o trabalho de rescaldo para evitar reignição.

O incêndio causou danos estruturais e destruiu móveis como cama e guarda-roupas. Sala, cozinha e outros quartos não foram atingidos. A moradora foi orientada pela guarnição, que deixou o local em segurança antes de retornar à base.

