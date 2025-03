Mulher tem compras roubadas e ainda Ã© esfaqueada em Amambai

Mulher, de 32 anos, precisou procurar ajuda do Hospital Regional de Amambai nesta quarta-feira (19), após ser esfaqueada por um homem enquanto retornava para a residência. Ela estava com sacolas de compras, roubadas pelo suspeito.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para estar na unidade hospitalar e foi informada sobre a mulher esfaqueada.

No local, os militares constataram que a vítima apresentava três perfurações superficiais, sendo duas no braço direito na altura do ombro e uma no tórax.

Em conversa com a Polícia Militar, a mulher relatou que retornava para casa, quando foi abordada pelo indivíduo, identificado apenas como Luciano, que desferiu três facadas nela e ainda roubou as sacolas de compras.

Ele fugiu e não foi localizado pelas autoridades até o momento.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e roubo.

