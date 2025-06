Mulher tem corpo incendiado em tentativa de feminicídio em fazenda no Pantanal

Mulher, de 58 anos, foi brutalmente atacada e teve o corpo queimado durante uma tentativa de feminicídio em uma fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, na tarde desta sexta-feira (6). O suspeito, Lourenço Xavier, de 55 anos, chegou a jogar gasolina nela.

Informações apontam que o caso foi premeditado, pois o suspeito chamou a mulher para um dos cômodos da residência na propriedade rural e atacou o líquido nela, ateando fogo na sequência.

Segundo o site Folha MS, uma amiga chegou pelo local pouco tempo depois e foi a responsável por acionar o socorro do Corpo de Bombeiros, mas ela também teria sido ameaçada pelo suspeito, que disse que ela seria a próxima a ser queimada.

O indivíduo fugiu em direção a uma área de mata e não foi localizado até o momento. A vítima foi transportada pelos militares com auxílio da equipe de resgate aéreo de Campo Grande, acionada para dar suporte na ocorrência.

A Polícia Civil já tomou conhecimento do caso e iniciou as investigações a respeito do caso de tentativa de feminicídio.

