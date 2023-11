Mulher tem dente quebrado pelo ex-marido após ataque de ciúmes em Bataguassu

No sábado (18), um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por ter agredido sua ex-companheira, de 24 anos, e descumprir uma medida protetiva na cidade de Bataguassu - a 342 quilômetros de Campo Grande. A vítima teve um dente quebrado e quase foi enforcada pelo agressor.

As agressões ocorreram na tarde do último sábado, quando o acusado invadiu a residência da jovem e, mesmo com a presença das crianças que eram fruto do relacionamento entre eles, a encontrou conversando ao telefone.

Segundo informações do site Cenário MS, ele passou a agredi-la e pegou seu celular. O suspeito ainda tentou enforcar a vítima com um fio de carregador de celular, onde também desferiu a cabeçada no rosto da jovem, que teve o dente quebrado.

Após as agressões, o acusado fugiu da residência, mas após a Polícia Militar ser acionada, ele foi encontrado pulando muros de casas. Após averiguação dos militares, o suspeito foi visualizado embaixo de uma mesa e foi detido em flagrante - o suspeito estava de tornozeleira eletrônica.

O agressor foi levado para a delegacia de Bataguassu e o caso registraado como lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e descumprimento de decisão judicial referente a medida protetiva.

