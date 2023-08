Mulheres espancam grávida a pauladas 'sem mais, nem menos' em Cassilândia

Uma jovem, grávida de 6 meses, foi espancada a pauladas por pelo menos três mulheres durante a segunda-feira (31) e precisou ser encaminhada para um hospital, na cidade de Cassilândia - a 435 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações do registro policial, ela não teve ferimentos no entorno da sua barriga, uma vez que ela conseguiu proteger a sua gravidez, mas não evitou os golpes em outras partes do corpo.

A vítima relatou para a polícia que passava a frente da casa da suspeita e de repente, passou a ser xingada. Em determinado momento, ela parou e questionou se haveria algum motivo específico que levasse a ser xingada daquela maneira.

Nesse momento, apareceram outras duas mulheres pelo local e com pedaços de pau, passaram a agredi-lá na cabeça, braços e costas.

As suspeitas não foram localizadas e a vítima não soube dizer a motivação das agressões, segundo o site Ligado na Notícia.

